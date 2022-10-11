В мэрии Екатеринбурга назвали необходимое число срочников для осеннего призыва

Осенний призыв для прохождения срочной военной службы в России начнется на месяц позже. Кампания продлится с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.

Для Екатеринбурга поставлена задача набрать 736 призывников-срочников, сообщил председатель городского комитета административных органов Евгений Клюжин. С докладом он выступил на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

По словам Клюжина, в весенний призыв-2022 Екатеринбург перевыполнил план: на военную службу были призваны 847 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а требовалось 719. Всего в военкоматы вызывались 8418 человек, явка составила 98,3%. Повестки не дошли до 144 человек. Еще 23 екатеринбуржца уклонились от прохождения призывной комиссии, в отношении них составлены протоколы о привлечении к ответственности. По уважительным причинам в войска не отправились 128 призывников, в том числе 34 человека – по состоянию здоровья. В целом после прохождения призывной комиссии более 1,5 тысяч мужчин были направлены на дополнительное медицинское обследование в городские больницы.

Из весеннего призыва трое екатеринбуржцев попали в Президентский полк, 663 человека были направлены в подразделения Минобороны РФ, еще 56 – в другие роды войск. Председатель думской комиссии Сергей Воронин напомнил, что призывники на срочную службу в армию не участвуют в спецоперации на Украине. Вопросы частичной мобилизации в думе не обсуждались.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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