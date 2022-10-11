Осужденные тагильчанки получили от 105 до 159 тысяч рублей за покос травы

Приговоренные к принудительным работам женщины заработали от 105 до 159 тысяч рублей на покосе травы.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, женщины отбывают наказание в исправительном центре ИК-6 в Нижнем Тагиле. Они были трудоустроены в МУП «Тагилдорстой», где и работали на покосе. Сейчас в исправцентре на учете состоит 58 женщин, они работают на предприятиях Тагила, из их заработной платы ежемесячно удерживаются от 5% до 20% в доход государства.

Напомним, пребывание в исправительных центрах не связано с изоляцией от общества. Осужденные в исправцентрах устроены на работу, носят гражданскую одежду, имеют наличные деньги, могут пользоваться сотовыми телефонами, свободно посещать магазины, больницы, разные организации для решения насущных вопросов. Некоторым из осужденных разрешено проживание за пределами центров вместе с семьями.

Как уже сообщал «Новый День», во время визита на Урал омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что ставшие ненужными исправительные колонии на севере региона было бы хорошо переоборудовать в исправительные центры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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