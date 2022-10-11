Власти рассказали, какие новые дороги построят в Академическом и Солнечном

Свердловская область получила из федерального бюджета 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры Академического и Солнечного. Эти деньги пустят на новые дороги и продолжение строительства трамвайной ветки.

Деньги, запланированные на 2024 год в рамках программы стимулирования жилищного строительства «Стимул», уже поступили в регион, – сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области. В том числе благодаря опережающему финансированию, в Академическом начнется строительство улицы Рябинина от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау, а также – улицы Вавилова, от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау (между кварталами Eleven и «Олимпика»).

Ранее по программе «Стимул» из федерального бюджета уже выделяли 1,5 миллиарда рублей, из областного – 600 миллионов рублей. За счет этих средств в Академическом построили новую школу на 1100 человек. А до конца 2022 года закончат строить улицу Чкалова от Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина и улицу Академика Ландау, от улицы Рябинина до улицы Вавилова (между кварталом Eleven и «Кварталами конструктивизма»). Вместе с дорогой будут построены очистные сооружения и мост через Патрушиху.

Также в Академическом продолжится строительство общеобразовательной школы на 1200 мест и реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей для прокладки трамвайной линии. Работы будут идти от проспекта Академика Сахарова до Суходольской, по улице Евгения Савкова от Хрустальногорской до Косотурской, по Косотурской от Евгения Савкова до Суходольской и улицы Суходольской от Хрустальногорской до Тенистой. При этом планируется профилировать русло реки Патрушихи.

«В микрорайоне Солнечный завершается строительство улицы Любви от Чемпионов до Счастливой и улицы Счастливой от улицы №11 до улицы Любви. Также на финальной стадии находится первый этап реконструкции 2-й Новосибирской (реконструкция южных очистных сооружений). Продолжается реконструкция участка улицы Лучистой с расширением перекрестков Счастливая-Лучистая, Чемпионов-Лучистая. Идёт строительство улицы №8 от Лучистой до Золотистого бульвара и строительство местного проезда по улице Лучистая от Любви до Нескучной», – сообщили в ДИПе.

Ожидается, что благодаря программе стимулирования жилищного строительства в 2022 году в двух районах будет введено около 320 тысяч квадратных метров жилья.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»