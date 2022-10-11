В Екатеринбурге не хватает военкоматов

В Екатеринбурге оказалось недостаточно помещений военкоматов для работы с призывниками и мобилизованными гражданами. О таких жалобах горожан рассказал депутат Тимофей Жуков на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы. В городской администрации подтвердили наличие проблемы.

Как отметил председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин, на семь административных районов Екатеринбурга приходится пять военкоматов (два из них объединяют четыре района). При этом Октябрьский военный комиссариат на улице Луначарского располагается в двух зданиях памятника архитектуры, одно из них было признано аварийным. В связи с этим деятельность военкомата была частично приостановлена. Теперь в здании на Луначарского принимают только срочников, а прием мобилизованных переведен на территорию Кировского военкомата на ул. Вишневой, 49.

«Военный комиссириат Свердловской области направил ряд обращений в адрес губернатора и администрации города с просьбой подобрать дополнительное здание для размещения. Наши сотрудники ДУМИ подготовили предложения с учетом имеющегося фонда, но они не совсем устраивают военный комиссариат. В настоящее время на уровне Свердловской области идет работа по подбору помещений, которые находятся либо в областной, либо в федеральной собственности», – сообщил Клюжин.

Председатель комиссии Сергей Воронин добавил, что в помещении военкомата должны быть условия для обеспечения сохранности и секретности документов, поэтому властям так сложно подобрать необходимое здание для военных. Евгений Клюжин также сообщил, что с оформлением восьмого района Академический к концу года поменяется организационная структура городских военкоматов. В частности, будет создан военкомат по Ленинскому и Академическому районам и военкомат по Октябрьскому и Верх-Исетскому районам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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