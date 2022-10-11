Девушка обокрала парня на первом свидании

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали девушку, которая обокрала парня на первом же свидании. Они познакомились в соцсетях. Неудачливый молодой человек, гражданин одной из среднеазиатских республик нашел девушку по имени Дильбар в «Тиндере» и назначил встречу у «Карнавала». Туда она пришла с подругой, и молодой человек выдал девушкам свою карту, чтобы те пошли на шопинг в магазин косметики.

«Вернувшись, девушка отдала карту молодому человеку и попросила проверить, сколько денег они с подругой потратили. Оказалось, около 15 тысяч рублей. При этом девушка видела пароль от мобильного банка, который набирал молодой человек. После этого подружка девушки попросила у потерпевшего телефон, чтобы «позвонить маме» и ушла в туалет. За ней отправилась и сама Дильбар, попросив парня присмотреть за вещами», – рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

После этого молодые люди еще немного погуляли по торговому центру, а вскоре после расставания парень обнаружил, что с его счета ушли не только 15 тысяч, которые девушки потратили на шопинг, но и еще 46 тысяч рублей. Все, что оставалось на карте. Он обратился с заявлением в полицию. «Подозреваемой оказалась 18-летняя гражданка ближнего зарубежья. Установлено, что она ранее не судима, является самозанятой. Как и потерпевший, находится на территории РФ легально. Девушка дала признательные показания В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счёта». Мера пресечения – подписка о невыезде», – уточнили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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