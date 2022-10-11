«Автомобилист» сыграет с «Торпедо»

Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашнем льду принимает нижегородское «Торпедо». Команда гостей занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, хозяева – первую на Востоке.

При этом нижегородцы исторически неудобный соперник для екатеринбуржцев – из 29 матчей между командами в Континентальной хоккейной лиге «Автомобилист» выиграл лишь восемь. Впрочем, в этом сезоне клубы уже встречались, и победа осталась за екатеринбуржцами.

Сейчас уральская команда начала очередную домашнюю серию, 14 октября она сыграет с казанским «Ак Барсом», а 17 октября – с хабаровским «Амуром».

Екатеринбург, Елена Сычева

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