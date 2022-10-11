Мэрия озвучила планы по выселению скандальной овощебазы №4 за пределы Екатеринбурга

Екатеринбургские власти не отказываются от мысли вынести скандально известную овощебазу №4 за пределы Железнодорожного района. Об этом сообщил на заседании комиссии ЕГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Руслан Габдрахманов.

По его словам, в планах администрации – развитие этой территории, замещение площадки другим функционалом, в основном – общественно-деловой застройкой, концепцией развития Завокзального микрорайона это предусмотрено. Но по срокам пока понимания нет, как и по площадкам, куда может переехать овощебаза.

Председатель комиссии Александр Колесников напомнил чиновнику, что губернатор Россель почти 20 лет назад предлагал экс-директору овощебазы Татьяне Русиной перенести базу в район Кольцово. «Тема была интересная, но к сожалению, канула в лету. Такие терминалы должны быть вне города», – отметил Колесников.

Напомним, с базой связаны многочисленные криминальные скандалы. Например, в ноябре 2003 года судебные приставы и сотрудники милиции совместно с сотрудниками ЧОПа перекрыли все въезды и выезды на территорию базы и парализовали ее работу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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