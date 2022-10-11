Два единоросса съездили в Еланский гарнизон. Один говорит, что всего хватает, другой везет помощь

Сразу два депутата Государственной думы РФ от «Единой России» побывали в Еланском гарнизоне, где сейчас располагается учебный пункт для мобилизованных. Ранее неоднократно сообщалось, что новобранцы испытывают дефицит с некоторыми нужными вещами – от дров, чтобы отапливать палатки в учебке, до снаряжения. Впрочем, эти данные также и опровергались не раз.

Среди депутатов Госдумы также нет согласия по поводу того, укомплектованы ли мобилизованные всем необходимым или им все-таки нужна помощь. Так, депутат Андрей Альшевских, известный своими запретительными законопроектами, например, принял позицию Минобороны. «Обошел палаточный лагерь, посмотрел, как парни обустроились, убедился, что обеспечены всем», – сообщил парламентарий.

В то же время его коллега по партии и по Госдуме Максим Иванов сообщил, что тоже посетил Елань (уже не в первый раз) и привез гумпомощь. «Продолжаем оказывать помощь мобилизованным. Утром привезли зимние спальные мешки и теплозащитные коврики для подразделения разведчиков и снайперов», – сказал он.

Ранее Иванов, напомним, жестко ответил на слова начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина. Последний заявил, что армия «имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме» в ответ на предложения из регионов отказаться от празднования Нового года, например, запуска салютов, а освободившиеся средства направить на СВО. «У меня сразу возник вопрос: зачем же мы возили в Елань дрова и тепловые пушки, если они уже в армии как бы есть? Как бы. Каждый день предприятия и частные лица помогают мобилизованным, ополченцам, СВО. И на этом фоне заявлять: «Спасибо, у нас всё есть» – это всё равно что подносить врагу патроны», – возмутился Иванов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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