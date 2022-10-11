Авиакомпания «Уральские авиалинии» переехала на новую систему бронирования

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud. Переезд позволил снизить затраты на IT-инфраструктуру на 20-25%. В систему поступает в среднем до 10 000 запросов от пассажиров в секунду.

Как пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний», система обслуживания пассажиров состоит из нескольких частей: сервиса для бронирования авиабилетов и услуг, системы для сотрудников авиакомпании и платформы для работы с компаниями-агентами. В облаке ведется дополнительная разработка, а отдельные виртуальные машины обеспечивают мониторинг работы критически важных приложений и системы сбора, обработки и хранения логов.

«Специалисты Yandex Cloud оперативно откликнулись на наш запрос, помогли эффективно провести все настройки, что позволило нам запуститься в кратчайшие сроки. С помощью облачной платформы мы за две недели смогли сделать работу, которую ранее делали за пару месяцев», – рассказала заместитель коммерческого директора по IT-решениям «Уральских авиалиний» Ольга Игошева.

Коммерческий директор платформы Yandex Cloud Александр Черников добавил, что за последние полгода не только отдельные компании, но и отрасли целиком столкнулись с новыми вызовами, связанными с переосмыслением IT-инфраструктуры. «На этом фоне стало еще заметнее, что во многих отраслях, включая авиационную, облако стало равноправной опцией для оперативного решения сложных задач и размещения production-нагрузок», – заключил представитель Yandex Cloud.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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