Екатеринбуржцы стали чаще звонить и писать друг другу из ЗАГСов

В сентябре екатеринбургские ЗАГСы посетило на 10% больше жителей, чем в августе. Первый осенний месяц также на 8% обогнал июль по числу визитов и уступил по популярности только началу лета. Такие данные зафиксировали связисты, изучив мобильную активность и нагрузку на базовые станции, обслуживающие ЗАГСы Екатеринбурга.

Данные оператора подтверждаются статистикой госучреждений. Так, с 21 сентября по 4 октября в регионе зарегистрировали брак по ускоренной процедуре 910 пар – это на 65% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, посетители также стали чаще разговаривать и пользоваться мобильным интернетом во время регистрации браков. Как отмечают аналитики «МегаФона», в сентябре рост голосового трафика составил 7% к августу, а объем передачи данных увеличился на 20%.

Поговорить по мобильному телефону особенно любят посетители Чкаловского ЗАГСа – здесь происходят самые длительные беседы. Мобильным интернетом активнее других пользуются в Кировском учреждении. Во время мероприятий меньше всего на телефон отвлекаются в Ленинском ЗАГСе – здесь на одного человека приходится наименьшее число минут и мегабайтов.

Один гость в среднем успевает поговорить по телефону в течение 40 секунд и скачать столько мегабайтов, что их хватит на размещение 20 качественных свадебных фото. Свыше 90% трафика проходит в сети 4G на высокой скорости передачи данных. Для качественной работы интернета инженеры «МегаФона» модернизировали и запустили порядка 40 базовых станций в Екатеринбурге, в том числе в районе городских ЗАГСов.

Самым популярным мессенджером для отправки фотографий и видео со свадеб стал Telegram, среди соцсетей лидерство держит Вконтакте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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