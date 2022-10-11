Уральцы шьют для мобилизованных балаклавы и армейские подсумки

В Екатеринбурге швейная компания переориентировалась на производство комплектующих армейского обмундирования. Предприятие специализируется на пошиве спортивной одежды, но с конца сентября начало получать крупные заказы на экипировку мобилизованных граждан. В частности, сотрудники в огромном количестве шьют спортивные балаклавы, которые военные используют как подшлемники, а также изготавливают армейские подсумки.

Балаклавы и подсумки для мобилизованных шьют на Урале

Как рассказал директор компании «Рей» Андрей Евтюхов, на запуск новой линии понадобилось около двух недель. Для производства подсумок предприятие закупило специальные швейные машины (их стоимость достигает 180 тысяч рублей за единицу) и новый станок. «Мы планируем в ближайшие две недели выйти на максимальные объемы и изготавливать по 300-500 подсумок в день. На этот вид производства переведем 80% персонала, остальные будут шить спортивную одежду, так как у нас много заказов. Из-за переориентации у нас, скорее всего, не выйдет зимняя коллекция спортивной экипировки, но зато мы поможем мобилизованным ребятам», – отметил Андрей Евтюхов.

Сейчас на производстве работают около ста швей, но компания готова увеличить штат сотрудников. В основном, требуются закройщики, специалисты для проклейки швов, также нужны работники для отладки мелких деталей. Хороших швей, по словам Евтюхова, сейчас трудно найти, так как на рынке не хватает квалифицированных кадров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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