«Автомобилист» обыграл «Торпедо» на домашнем льду

Екатеринбургский «Автомобилист» начал новую домашнюю серию с победы. Во вторник вечером в КРК «Уралец» хоккеисты обыграли нижегородский «Торпедо» со счетом 4:1.

В первые два периода «Автомобилист» практически не оставил шансов сопернику, забросив три шайбы. Их авторами стали Данил Романцев, Анатолий Голышев и Виктор Неучев.

«Торпедо» пыталось исправить ситуацию в заключительном периоде, но вратарь екатеринбуржцев Игорь Бобков уверенно отражал все броски. Лишь на последних минутах из-за ошибки защитников Бобков пропустил гол от «Торпедо», но это не помешало ему стать лучшим игроком матча. Четвертый гол в пустые ворота гостей на 58-й минуте забросил Анатолий Голышев, установив окончательный счет на табло.

«Понимали, что «Торпедо» много играет в атаке. У них быстрые нападающие, много передач, прострелов на ворота. Делали акцент, чтобы больше играть от обороны и на контратаках. Потому что в прошлый раз обожглись в Нижнем Новгороде. Но сегодня ребята здорово сыграли в обороне и Игорь Бобков подчистил за ними. Команда выполнила установку на игру. И, конечно, уже не в первый раз нам очень помогла поддержка наших болельщиков», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Уральская команда продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Автомобилист» проведет 14 октября против казанского «Ак Барса». Игра также состоится в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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