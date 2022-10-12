Директора школ и их замы получат бронь от мобилизации

Мужчины, которые занимают должности директоров и заместителей директоров екатеринбургских школ, получат бронь от мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня директор департамента образования администрации города Константин Шевченко. «У нас довольно большой мужской корпус в образовании, и надо его сохранить», – подчеркнул Шевченко.

Назвать точное число получивших бронь чиновник затруднился. Он пояснил, что каждое учебное заведение как юридическое лицо самостоятельно подает список на бронь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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