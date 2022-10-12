На Урале сохраняется пожарная опасность в лесах

В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – это пятый, самый высокий класс горимости леса по региональной шкале, сообщает пресс-служба Уральского управления по мониторингу окружающей среды.

В ближайшие дни в регионе не ожидается существенных осадков, хотя будет пасмурно. Дожди, по данным Гидрометцентра России, пройдут в конце недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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