Самодельная метла и пиявки: в СвЖД рассказали о необычных посылках

Железнодорожники отмечают рост популярности сервиса доставки посылок «от вокзала к вокзалу» – когда груз до места назначения отправляют первым пассажирским поездом. Чаще всего в Свердловской области пересылают деловые бумаги и документы, книги, картины и постеры, а также малогабаритную цифровую и бытовую технику.

Но иногда встречаются и небанальные посылки. В пресс-службе СвЖД назвали пятерку самых необычных отправлений: раритетная балалайка, самодельная метла, грунт на почвоанализ, пиявки, бабочки в коконах. Железнодорожники отмечают, что время доставки грузов – это время состава в пути. Услуга предоставляется круглосуточно на 25 больших и пригородных вокзалах СвЖД, а в целом по стране задействовано более 300 вокзалов.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»