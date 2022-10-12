Жители Екатеринбурга снова жалуются на запах гари

Сегодня с утра в Екатеринбурге снова стоит неприятный запах – в центре города пахнет гарью. В пресс-службе МЧС по Свердловской области заметили, что все торфяники уже потушены, новых очагов нет и в целом нет ни природных, ни техногенных пожаров, которые могли бы дать такой эффект.

Предупреждений о смоге ФГБУ «Уральское УГМС» также не выдавало, зато действует предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах. Добавим, с сентября в Екатеринбурге пахло гарью из-за двух тлеющих торфяников к югу от города. Последний из них потушили 9 октября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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