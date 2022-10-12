Двух женщин с колясками заподозрили в краже из магазина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге полицейские разыскивают двух женщин, подозреваемых в краже одежды из бутика в торговом центре на улице Сулимова.

Жалоба поступила от управляющей магазина. Она рассказала, что из торгового зала были похищены несколько платьев, джемперов и юбка на общую сумму 18 800 рублей. Правоохранители изучили записи камер наблюдения и заметили двух женщин, которые зашли в магазин с маленькими детьми в колясках. Посетительницы набрали одежду и направились в примерочные. Причем одна женщина зашла в кабинку прямо с коляской.

В полиции предполагают, что горожанки спрятали товары в коляске и сумках и вынесли их из магазина без оплаты. «Полиция просит всех, кто располагает информацией о личности данных женщин, сообщить в органы внутренних дел. Правоохранители также предлагают гражданкам, попавшим на видеозапись, добровольно явиться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а), дать пояснения и, в случае причастности к краже, возместить ущерб», – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Женщин с колясками подозревают в краже

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»