У Главпочтамта вместо обычной остановки поставят «Нулевой километр»

Остановочный комплекс у Главпочтамта заменят к 300-летию Екатеринбурга. Здесь планируют поставить некую архитектурную форму «Нулевой километр», которая будет символизировать географический центр города и точку отсчета расстояний до других населенных пунктов.

Об этом сегодня рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда. Он посмотрел, как завершился ремонт тротуаров у Дома Севастьянова, дал поручение поменять плитку на смежном с проспектом Ленина участке Толмачева, и предложил вице-мэру Алексею Бубнову заменить остановку у Главпочтамта. Чтобы объект стал одной из достопримечательностей, с которой могут фотографироваться горожане и туристы.

«На этом участке [в районе Дома Севастьянова] мы еще поставим малые архитектурные формы, в ноябре по контракту подойдут скамейки и урны. Получилось достойно, – заявил Алексей Орлов. – Заменим остановочный комплекс у Главпочтамта. Это нулевой километр Екатеринбурга. Это будет не стандартный остановочный павильон, а будет «Нулевой километр». Объявим архитектурный конкурс».

Отметим, что впервые знак «Нулевая точка отсчета километров» появился у здания Главпочтамта в 1986 году. Это металлический круг, на котором изображена карта Свердловской области со звездочкой в месте нахождения Екатеринбурга (тогда – Свердловска). Такие «нулевые километры» есть во многих крупных городах, обычно они обозначают географический центр, а также являются точкой отсчета расстояний до других мегаполисов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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