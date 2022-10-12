Депутат предложила создать смены для трудных подростков в летних лагерях

Екатеринбургский депутат Александра Журавлева предложила ввести в детских лагерях смены для трудных подростков. Свою идею она высказала на заседании комиссии по образованию, где обсуждались итоги летней оздоровительной кампании в Екатеринбурге.

«Может быть, на следующий год можно придумать такую программу, которая объединила бы ребят, стоящих на учете ПДН или внутришкольном учете. Пусть это будет смена на 7 или 14 дней, с выездом замдиректора по правовым вопросам, с подключением комиссии ПДН и полиции. Чтобы был не один ребенок в смене, который мотает нервы всем, а коллективный выезд. Такой опыт уже был в Санкт-Петербурге. Может, за 7-14 дней отдыха в лагере у таких детей что-то повернется в головах», – отметила депутат, которая по совместительству возглавляет школу №140.

Впрочем, чиновникам образования инициатива не очень понравилась. «Мы уже делали такие специализированные отряды. В результате сотрудники ПДН нам сказали: «Их нельзя собирать вместе». Поэтому мы отказались от таких форм. Единственный замечательный проект, который у нас был – это оборонно-спортивный лагерь для трудных подростков в Логиново. Там воспитанники пробовали прыгать с парашютом, и показывали себя, свой страх. Тогда из лидеров многие превращались, простите за грубость, в трусов», – заметила заместитель начальника департамента Елена Кречетова. Впрочем, глава департамента Константин Шевченко пообещал подумать над предложенной идеей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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