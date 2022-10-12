Уральцы рассказали о новой активности клещей

Уральцы в соцсетях сообщают о новой волне активности клещей из-за относительно теплой для начала октября погоды. Однако в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области отмечают, что случаи присасывания клещей все же единичны. За последние две недели в медучреждения с укусами обратились 30 человек.

Активность клещей пошла на спад в конце августа. Всего с начала сезона от них пострадали более 47 тысяч человек, у 106 из них подтвердился вирусный энцефалит, у 415 – болезнь Лайма (боррелиоз).

Екатеринбург, Елена Сычева

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