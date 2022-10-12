В Екатеринбурге ГИБДД и приставы останавливают машины

В Екатеринбурге проходит спецоперация «Должник» – сотрудники ГИБДД города вместе с представителями УФССП по Свердловской области проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов.

«Всего за пару часов мероприятия остановлено и проверено более 20 водителей, судебными приставами выписано пять требований на общую сумму 45 тысяч рублей. Также сотрудники ФССП выявили 46-летнего водителя Renault с долгом по кредиту около полумиллиона рублей – его машину изъяли и увезли на штрафстоянку», – рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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