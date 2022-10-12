«Я там тоже 4 дня была без связи»: Мерзлякова попробовала успокоить близких участников СВО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сегодня на пресс-конференции объяснила, что в зоне СВО у людей часто по несколько дней нет возможности связаться с близкими. Она заявила это в ответ на вопрос о судьбе одного из военнослужащих, о котором поступает противоречивая информация.

«Пока мне не сказали. Эти ребята сейчас находятся вне зоны связи. Я хочу всем сообщить, что, будучи там сама, я планировала, что буду три дня без связи, когда мы выходили на определенные территории, а на самом деле – была четыре дня, и тоже родственники волновались. У ребят в определенных территориях изымается симка, надо, чтобы родственники знали, что какое-то время мобилизованные без связи», – пояснила Мерзлякова.

Она добавила, что у нее есть свой источник информации. Каждый вечер она выходит на связь с людьми, которых ей определило для этих целей руководство ЦВО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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