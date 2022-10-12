В Екатеринбурге девочка попала под машину, торопясь в школу (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня в 9 часов утра на улице Стачек автомобиль «Тойота» сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на перекрестке. Ребенок получил травму, школьницу увезли в детскую больницу №9.

Мама девочки рассказала автоинспекторам, что дочь торопилась перейти дорогу, чтобы успеть в школу. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем «Тойоты» была 46-летняя женщина. Ее водительский стаж составляет 15 лет. Она пояснила полицейским, что девочка-пешеход неожиданно для нее стала перебегать дорогу. Женщина резко затормозила, но избежать наезда не удалось.

В ГИБДД советуют родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Необходимо научить ребенка ориентироваться в условиях большого города, своего района и постоянно акцентировать его внимание на правильном и безопасном переходе проезжей части.

Ребенок попал в ДТП по дороге в школу

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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