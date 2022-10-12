Во второй тур борьбы за Ирбитское МО вышел глава и его зам

В Ирбитском муниципальном образовании сегодня завершился первый тур конкурса по отбору кандидатур на пост главы.

Как сообщается на сайте местной думы, во второй этап прошли действующий глава Алексей Никифоров, занимающий свой пост с 2017 года, и его заместитель по социальным и правовым вопросам Татьяна Завьялова. Второй тур назначили на 20 октября.

Как уже сообщал «Новый День», в настоящее время конкурсы по отбору глав проводятся или вот-вот будут объявлены еще в нескольких муниципалитетах: Белоярском, Сухом Логу, Пышме, пгт Малышева, Богдановиче.

Ирбит, Елена Владимирова

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