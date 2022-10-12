В Екатеринбурге оштрафовали экстремала, забравшегося на крышу многоэтажки по трубе (ВИДЕО)

В Екатеринбурге полиция установила личность молодого человека, который без страховки взобрался по водосточной трубе на крышу 17-этажного дома. Видео с «человеком-пауком» появилось на днях в паблике «Академический».

Выходка парня возмутила жильцов окрестных домов. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, экстремалом оказался екатеринбуржец 2002 года рождения. Молодой человек пояснил полицейским, что совершил опасный поступок ради славы в интернете. В итоге его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и предупредили о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

«Полиция призывает молодых людей не совершать рискованных действий ради сиюминутной популярности. Подобные поступки могут привести не только к тяжким травмам и гибели самого исполнителя «трюка», но и побудить к неадекватным действиям неподготовленных и неверно оценивающих свои возможности подростков», – заявили в УМВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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