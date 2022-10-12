В Екатеринбурге скончался мобилизованный из Снежинска

Сегодня стало известно о смерти еще одного мобилизованного, на этот раз – на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

Не исключено, что причиной трагедии стала передозировка наркотиков. Об этом депутат Госдумы Максим Иванов сообщил РИА «Новости», сославшись на заключения врачей.

Напомним, сегодня утром Максим Иванов рассказал «Новому дню» о смерти 33-летнего мобилизованного в Елани – у него остановилось сердце. А на прошлой неделе стало известно, что трое мобилизованных погибли вскоре после того, как прибыли в учебный центр Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области. Один из мужчин, по предварительным данным, совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

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