Магазинам сетей «Лента» и «Эконом» временно запретили продавать алкоголь

В Свердловской области в магазинах торговых сетей «Эконом» и «Лента», а также в нескольких объектах общепита приостановлена продажа алкоголя. Причина – нарушение лицензионных требований.

«В рамках осуществления полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Это явилось основанием для приостановления действия лицензий», – сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

На сегодняшний день приостановлено девять лицензий. Их действие будет возобновлено после устранения допущенных нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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