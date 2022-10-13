Рынок арендных квартир ждёт снижение ставок

В Екатеринбурге увеличилось число предложений по квартирам, которые сдаются в аренду, но пока это не повлияло на цены. Об этом в беседе с «Новым Днем» сообщила руководитель агентства Smart. Недвижимость Анастасия Поддубная. «Увеличилось количество предложений, это связано с отъездом людей из города, многие начали сдавать квартиры, в которых жили. Но пока не меняется ситуация по арендной ставке», – сказала она.

По ее словам, в октябре сохранилась тенденция к росту стоимости аренды жилья в Екатеринбурге. «Сентябрь всегда был месяцем начала деловой активности, плюс приезжали студенты, традиционно в сентябре ставки по аренде повышались, пока и в октябре тенденция такая сохраняется, как будет дальше, будет зависеть от соотношения объёма предложения и спроса», – добавила она.

По ее словам, снижение ставок на рынке аренды жилья вполне вероятно. «Мы видим, что идет снижение спроса на рынке аренды, возможно, в какой-то степени, если ситуация не поменяется, это приведёт к корректировке ставки по арендной плате», – уточнила собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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