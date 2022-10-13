В Артях микроавтобус врезался в КамАЗ, пострадали четыре человека

В ДТП на трассе рядом с поселком Арти пострадали четыре работника фермы, которых вез микроавтобус на работу. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария случилась 12 октября в 16:00. Микроавтобус «ГАЗ Луиндор», выезжая из села Манчаж, не предоставил преимущества грузовику КамАЗ с полуприцепом «Тонар», ехавшему по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Пассажиры микроавтобуса – женщины 45, 53, и 44 лет, а также мужчина 49 лет – госпитализированы с травмами. Их доставили в Артинскую больницу. Оба водителя не пострадали. За рулем «ГАЗ Луидор» был 49-летний житель села Манчаж, его водительский стаж составляет 23 года. В 2022 году он дважды привлекался к ответственности за превышение скорости (ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ). Также известно, что микроавтобус принадлежит сельскохозяйственному предприятию.

Грузовиком с полуприцепом управлял 32-летний мужчина. Водители прошли освидетельствование на трезвость. Также все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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