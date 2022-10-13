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Четверг, 13 октября 2022, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург начнут летать прямые рейсы из Ижевска

Авиакомпания «Ижавиа» с ноября запускает прямые рейсы из Ижевска в Екатеринбург дважды в неделю – в пятницу и в воскресенье. Из удмуртской столицы самолёты будут отправляться в 21:00 местного времени, а прибывать в Кольцово в 23:00.

Из Екатеринбурга вылеты назначены на 23:50, время прибытия в Ижевск – 23:50. Таким образом, с учётом разницы во времени между регионами, в пути придется проводить всего один час.

На сайте авиакомпании сообщается, что первые рейсы отправятся 4 ноября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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