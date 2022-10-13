Депутат Вихарев отправил гуманитарную помощь в учебный центр в Елани

Алексей Вихарев, руководитель медицинской фракции Екатеринбургской городской Думы, отправил гуманитарную помощь в учебный гарнизон в Елани. Он собрал медикаменты и спецоборудование, которое необходимо во время проведения спецоперации.

Как сообщает пресс-служба парламентария, к депутату обратился командир артиллерийской батареи, который готовит своё подразделение для СВО. По его просьбе Алексей Вихарев закупил и передал всё необходимое снаряжение. Это – специальные военные термосы, бензопилы, генераторы, портативные метеостанции, светодиодные фонарики, бинокли, а также ноутбук, зрительная труба с переменной кратностью, комплект для подключения к спутниковому интернету. Отправлены и медицинские средства: пластыри, бинты, антисептики, медикаменты, кровоостанавливающие жгуты-турникеты.

«Мобилизованным нужна наша поддержка, ведь жить в полевых условиях непросто даже подготовленным бойцам. Поэтому считаю, что наш долг – оказать им посильную помощь. Закупил все необходимое, что попросили в воинской части и пригодится нашим солдатам», – рассказал председатель медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев.

Как отметил командир, у ребят боевой настрой, за время пребывания в Елани налажено командное взаимодействие, продолжается боевая подготовка. Принимая гуманитарный груз, мобилизованные передали благодарность Алексею Вихареву, подчеркнули, что все оборудование обеспечит выполнение боевых задач с точностью и в короткие сроки, поможет сохранить жизнь и здоровье.

Сейчас в общественной приемной Алексея Вихарева на ул. Старых Большевиков, 29 открыт пункт приёма гуманитарной помощи для военнослужащих. Он работает три дня в неделю – вторник, среду и четверг, с 11.00 до 13.00. Принимаются мужские теплые вещи и обувь, лекарственные препараты. Дополнительные вопросы по необходимой помощи можно задать по телефону: +7 912 207-19-54.

Напомним, что летом этого года депутаты медфракции Алексей Вихарев, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков и Александр Колесников отправили несколько машин с гуманитарной помощью в зону СВО. Также депутаты финансово поддержали волонтеров, которые на базе екатеринбургского театра «Шарманка» шьют тактические носилки для переноски раненых. Ранее Алексей Вихарев передал в военный госпиталь ЦВО необходимые медицинские средства и материалы, а в 32-й военный городок – тактические носилки и технические спецсредства. В планах – продолжить поддерживать мобилизованных и военнослужащих.

Екатеринбург, Елена Васильева

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