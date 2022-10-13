Первоуральское предприятие по производству дворовых игровых комплексов получило кредит на масштабирование бизнеса

Предприятие из Первоуральска «Наш двор», производящее дворовые игровые и спортивные комплексы, получит крупный кредит на масштабирование бизнеса. Финансовое обеспечение выдает ВТБ, поручителем выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Отметим, что для СОФПП это было уже юбилейное поручительство – с учетом нового договора совокупный объем поручительств, выданных СОФПП уральскому бизнесу в 2022 году, превысил 3 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Наш Двор» занимается проектированием и производством детских игровых комплексов, спортивного оборудования, а также элементов благоустройства. Банк ВТБ предоставил компании 50 млн рублей на три года, поручительство СОФПП обеспечивает 50% от суммы кредита. Ставка по льготной программе кредитования МСП составила 3% годовых. Финансирование будет направлено на приобретение нового производственного оборудования и транспортных средств. В планах предприятия – расширение ассортимента производимой продукции.

«Инструменты СОФПП служат значимыми и востребованными факторами поддержки регионального бизнеса. ВТБ активно сотрудничает с фондом, в том числе в рамках кредитования предприятий под поручительства. С начала этого года мы уже подписали около 30 таких кредитных соглашений на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Общий объем выданных поручительств при этом составляет 358 млн рублей. Уверен, что с помощью полученного финансирования компания «Наш двор» реализует намеченные производственные цели», – рассказал на подписании сделки с ООО «Наш двор» и.о. управляющего ВТБ в Свердловской области Альберт Сынгизов.

В числе банков-партнеров областного фонда сегодня 27 кредитных организаций. «Поручительства фонда позволяют расширять финансовые возможности бизнеса. С начала 2022 года мы выдали 659 поручительств на общую сумму 3 млрд 21 млн рублей. Это позволило уральским предпринимателям получить в банках финансирование на сумму 7 млрд 378 млн рублей. Воспользовавшееся поручительством «Наш Двор» – стабильно растущее предприятие с внушительной географией. Рады его успехам и желаем дальнейшего развития», – сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

«Государство и банки помогают, различных программ много. Нужно быть информированным и обращаться за поддержкой. С банком ВТБ мы сотрудничаем третий год. Специалисты кредитной организации сами позвонили и предложили воспользоваться льготной программой. Поддерживая такое предприятие как наше, вы поддерживаете порядка 5-6 предприятий Свердловской области, которые выступают нашими поставщиками», − рассказал директор компании «Наш двор» Алексей Дмитрошкин.

Важно, что первоуральская компания не зависит от импортных поставок. Предприятие производит как конструктив – в том числе элементы из дерева, фанеры, резины, металла, пластика – так и необходимые узлы и крепления, а также окрасочные составы. Основное сырье компании – обрезная доска, которой предприятие снабжают местные производители. Всего в 2021 году компания приобрела у свердловских поставщиков различные материалы на сумму более 300 млн рублей.

Справка по теме:

В собственности компании «Наш двор» – две производственные площадки в Первоуральске общей площадью 36 тыс. квадратных метров, а также парк оборудования, в который входит 241 единица станков и самоходной техники. Представительства ООО «Наш двор» есть во всех крупных городах РФ, а также в Беларуси, Казахстане, Узбекистане. Продукцию компании можно встретить в 108 городах и поселках России. Компания не впервые пользуется финансовой поддержкой СОФПП. В 2012 и 2014 годах предприятие получало субсидии общей суммой 15 млн рублей, в том числе на модернизацию оборудования.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»