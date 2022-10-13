Пенсионерка из Березовского отсидит за убийство мужа, который избил ее

В Березовском вынесли приговор 56-летней женщине, которая, защищаясь, зарезала своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пара поругалась 11 февраля. Конфликт начался в ходе семейного застолья, после употребления некоторого количества алкоголя в мужчине проснулся ревнивец. Он схватил женщину за волосы и потянул назад. Она в ответ взяла нож и ударила его в живот, а потом нанесла еще несколько ударов. Пострадавшего пытались спасти врачи, но этого сделать не удалось.

Женщину судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Она получила срок в 9 лет лишения свободы, отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Березовский, новый День, Марина Иванова

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