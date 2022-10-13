Синоптики рассказали, когда ждать на Урале снега

В ближайшие сутки к Уралу с Поволжья придет циклон, который принесет дожди в западных районах Свердловской области. В субботу, 15 октября, дожди будут лить уже по всей территории региона. Из-за плотной облачности и осадков на улице станет заметно прохладнее.

По данным уральских метеорологов, на сегодняшний день температура воздуха на Среднем Урале превышает средние многолетние значения на 2-5 градусов. Но со следующей недели осень вступит в свои права. С 17 по 21 октября по ночам будет от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +8. В этот период ожидается два-три дня с дождями, которые в начале двадцатых чисел октября уже могут смешиваться со снегом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»