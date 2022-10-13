Россельхознадзор разоблачил фермера, который «вывозил» коров из квартиры в пятиэтажке

С начала 2022 года в Свердловской области выявлено 84 фантомных торговых и производственных площадки. Нарушения находят сотрудники Россельхознадзора с помощью электронной системы «Меркурий».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в октябре мониторинговая группа обратила внимание на площадку личного подсобного хозяйства Тамоева Георгия Аджамовича. С нее были оформлены транспортные ветеринарные сопроводительные документы на отправку 15 голов крупного рогатого скота из квартиры пятиэтажного жилого дома.

На площадке нижнетагильской компании «Росбизнесагро» специалисты обнаружили молочную продукцию с признаками фальсификации. Так, при производстве 3 тонн сырого молока не было указано сырье, что является нарушением прослеживаемости продукции. На этом же предприятии в производственной транзакции было указано, что из 3 тонн пастеризованного молока жирностью 4% выработан такой же объем пастеризованных замороженных сливок с массовой долей жирности, как у сливочного масла – 72,5%. Это нарушение технологического процесса, и такая продукция относится к фальсификату.

Сотрудники Россельхознадзора провели выезды по адресам этих организаций и выяснили, что там не ведется хозяйственная деятельность. Фантомные площадки исключены из реестра хозяйствующих субъектов системы «Цербер». Получателям их продукции надзорный орган разослал информационные письма.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»