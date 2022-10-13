Роспотребнадзор призвал россиян не покупать и не есть мухоморы

С необычным предостережением выступил сегодня Роспотребнадзор: граждан просят не покупать и не есть мухоморы и изготовленные на их основе продукты.

«В сети все чаще предлагают купить шляпки мухоморов, БАДы и препараты на основе этого гриба, а некоторые предприимчивые бизнесмены даже готовы угостить «мухоморным бургером». Роспотребнадзор предупреждает – употребление этого гриба в пищу может нанести серьезный вред здоровью!» – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Санврачи напоминают, что мухомор – это ядовитый психоактивный гриб. Его тело содержит целый ряд токсичных соединений, которые свободно проникают через гематоэнцефалический барьер мозга и напрямую воздействуют на центральную нервную систему. В числе «мухоморных» ядов – мускарин, вызывающий уменьшение сердечного выброса, мусцимол, муказон (изомер мускарина), а также иботеновая кислота, которая нейротоксична и приводит к разрушению клеток головного мозга.

Употребление мухомора может привести к серьезному отравлению и спазму мышц. Не исключена атрофия мышечных тканей или даже остановка сердцебиения. При передозировке мухомор вызывает судороги, отек легких, удушье, кому – вплоть до летального исхода. По данным некоторых токсикологических отделений, в 2021 году число случаев тяжелых отравлений ядами мухомора возросло на 40%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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