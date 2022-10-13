Отказных и горящих туров на время школьных каникул не будет

У школьников Екатеринбурга через две недели начнутся первые осенние каникулы, и турагенты еще месяц назад говорили, что места на многих рейсах в теплые страны заняты. Ситуация не изменилась и после 21 сентября: отказных туров почти нет, горящих ждать не стоит. Цены на семью – от 170 тысяч рублей.

«После конца сентября спрос, конечно, притормозился, но цены именно на даты школьных каникул на туры в Египет и ОАЭ не падают, я не могу назвать из низкими. Горящих туров нет, – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – При этом на Египет места на рейсах еще есть, в ОАЭ почти нет, остались только дорогие варианты».

По информации из систем бронирования разных туроператоров, путевка в Египет на конец октября будет стоить от 170 тысяч рублей на двоих взрослых и ребенка, за эти деньги можно отдохнуть 9 ночей в отеле 4*. В ОАЭ цены начинаются от 235 тысяч рублей за неделю на тот же состав семьи.

«Среди тех, кто покупал туры заранее, аннуляции единичные. Как бы ни были у страха глаза велики, многие сейчас руководствуются принципом: а когда я еще отдохну, если не сейчас?», – добавила Анастасия.

Кстати, Екатеринбург тоже будет принимать школьников во время каникул. В рамках проекта «Урал для школы» в начале ноября из Самары и Уфы на двухэтажном поезде приедет несколько организованных групп детей. «Им покажут Екатеринбург, «Стенографию», дети посетят мастерские камнерезов и другие экскурсии», – рассказала директор департамента по туризму Свердловской области Эльмира Туканова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»