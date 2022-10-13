В Асбесте 8-летний мальчик получил серьезные травмы головы, упав с лестницы в школе

В Асбесте 8-летний мальчик упал на лестнице и серьезно ударился головой. Его доставили в детскую больницу №9 в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку.

«В Асбесте прокуратура проводит проверку в связи с травмированием учащегося во время нахождения в группе продленного дня в школе № 16. По предварительной информации, 11 октября 2022 года учащийся 2 класса после посещения столовой поднимался по лестнице. Ребенок на лестнице ударился головой и получил серьезную травму», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В пабликах города Асбест «ВКонтакте» об этом ЧП стали сообщать еще накануне. Например, под постом в «Инцидент Асбест» местные жители пишут, что ребенку не сразу оказали медицинскую помощь, потому что врача на тот момент в школе не было, а скорую сразу вызывать не стали. В больницу ребенка отвезла бабушка, которая прибыла через час после падения. Ребенка доставили в горбольницу №9 Екатеринбурга, ему потребуется операция.

«В настоящее время учащемуся оказывается медицинская помощь в учреждении здравоохранения. Прокуратура выяснит, была ли своевременно оказана медицинская помощь учащемуся сотрудниками образовательного учреждения, насколько своевременно была оповещена законный представитель ребенка (его бабушка) о происшествии. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщают в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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