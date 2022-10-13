В Свердловской области начали импортозамещать коммунальную технику

В свердловские муниципалитеты поступили 26 новых коммунальных машин российского и белорусского производства. Мусоровозы, ломовозы, самосвалы и бункеровозы закупили подрядчики «Спецавтобазы», которая обслуживает территории Восточного округа. Основная часть новых машин направлена в Чкаловский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга и городские округа Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский и Режевской. Новый мусоровоз также получил Каменск-Уральский и Каменский округ.

Закупка отечественной и белорусской техники позволит в будущем избежать трудностей с приобретением запчастей для нее, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы». Всего Восточный округ Свердловской области, включающий 34 муниципалитета, ежедневно обслуживают более 300 мусоровозов. Напомним, сложности с поставками запчастей из Европы и Японии начались еще летом из-за экономических санкций. Но тогда уральские регоператоры говорили, что не готовы менять импортные мусоровозы на отечественные, так как российские аналоги обходятся намного дороже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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