В России импортозаместили гид Michelin – в нем 20 ресторанов из Екатеринбурга

В России импортозаместили гид Michelin, звезды которого вручали поварам и ресторанам. Российский экспертный список называется Great List, его инициатор Александр Сысоев, известный по «Российскому ресторанному фестивалю» и другим фуд-проектам.

В аналоге «Мишлена» четыре категории – Fine dining (лучшие дорогие места), Smart casual (достойные места на каждый день), City cafe (городские кафе на каждый день) и Bar (лучшие бары города). Планируется, что для некоторых городов появится категория FastFood.

Сейчас в гиде представлены пять городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. В уральском списке 20 ресторанов, кафе и баров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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