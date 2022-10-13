Женщина 48 дней живет на крыльце многоэтажки, где когда-то была ее квартира (ВИДЕО)

Свердловчанка Татьяна Долгушина уже 48-й день живет на крыльце ЖК по адресу ул. Московская, 66, где у нее раньше была квартира. В августе ее с 93-летней матерью выселили судебные приставы, по мнению женщины – незаконно. С точки зрения нового хозяина и суда, все законно, так как на момент выселения Татьяна уже официально не была собственницей.

Женщина живет на крыльце многоэтажки

Вещи женщины, которые приставы в августе вынесли из квартиры, так и стоят на крыльце. Ночью она спит на диване, а днем сидит и читает. Куда-то уходить Татьяна не собирается, надеется, что ей удастся доказать факт незаконной продажи квартиры и ее выселения.

«Здесь же сплю, здесь ем, когда очень холодно – захожу в подъезд или магазин круглосуточный, греться», – рассказывает она о своем быте. Для своей 93-летней лежачей матери она снимает небольшую квартиру на Компрессорном, иногда приезжает туда, но большую часть времени проводит на крыльце ЖК. На вопрос «Нового дня», что она собирается делать зимой, если не сможет доказать свою правоту, отвечает, что останется тут до конца, и «пусть это будет на их совести».

Предпринимателя, который купил квартиру у банка с торгов за долги, Татьяна законным собственником не признает. О своей стратегии борьбы она предпочитает пока не распространяться, но утверждает, что веские аргументы у нее есть.

Тем временем государственные органы считают, что никаких противоправных действий в отношении Татьяны и ее матери допущено не было. В декабре 2021 года Верх-Исетский суд удовлетворил иск нового собственника квартиры и постановил, что мать и дочь Долгушины, хоть и были зарегистрированы в квартире на момент ее продажи с торгов, больше права на проживание в ней не имеют. Предыдущим собственником (и должником банка), по материалам дела, была не Татьяна, а уже другой человек – Алефтина Иваева. Как ранее сообщали СМИ, это была подруга Долгушиной, которой та продала квартиру, но выписываться не стала. В 2018 году Иваева взяла ипотечный кредит, но выплатить его не смогла. В ноябре 2020 года Верхнепышминский суд постановил продать квартиру с торгов. Иваева покинула квартиру добровольно, а Татьяна продолжает считать, что торги были незаконными.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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