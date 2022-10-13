Ряду свердловских предприятий еще на год продлят налоговые льготы

В Свердловской области еще на один год (до 1 января 2024 года) продлят налоговые льготы для некоторых категорий юридических лиц. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании заксобрания.

Как сообщили в пресс-службе заксо, речь в законопроекте идет о пониженных ставках по налогу на прибыль организаций. Льготы сохранят предприятия, имеющие статус участника приоритетного инвестиционного проекта. Также закон будет распространяться на производственные кооперативы, НКО, хозяйственные товарищества, унитарные предприятия и хозяйственные общества, созданные после 1 января 2011 года.

Кроме того, действие налоговых льгот продлено для организаций, в которых не менее половины сотрудников – инвалиды, а доля расходов на оплату их труда – не менее 25% от общего ФОТ предприятия.

«Продление еще на год действия преференций позволит сохранить стабильные условия для ряда категорий налогоплательщиков. Эти предприятия смогут направить высвобождающиеся денежные средства на свою финансово-хозяйственную деятельность», – отмечают в заксо. В пояснительной записке сообщается, что объем налоговых преференций для названных категорий юрлиц в 2022 году оценивается на уровне 2,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»