Девочку с ребенком на руках сбила машина (ФОТО)

В Каменске-Уральском случилось ДТП с участием двух детей: автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребенка.

Как сообщили в ОГИБДД Каменска-Уральского, это случилось в четверг в 18:00 на нерегулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Гагарина. Водитель «Опель Мерива», 61-летний мужчина, пояснил, что дети неожиданно появились перед его машиной, когда он поворачивал с улицы Октябрьской на Гагарина. Он затормозил, но уйти от столкновения не удалось. Дети доставлены в больницу.

Стаж водителя – 29 лет, за нарушение ПДД привлекался только один раз, в момент ДТП был трезв.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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