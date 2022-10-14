Уральский медуниверситет будет готовить врачей для работы в Таджикистане

Уральский медуниверситет со следующего года начнет готовить кадры для больниц Таджикистана. Вуз запускает программу двух дипломов, соглашение о сотрудничестве заключено с Таджикским национальным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом.

Студенты будут учиться очно. В первые три года они будут получать базовые знания в вузах своей страны по программе, разработанной совместно с УГМУ. А следующие два или три года (в зависимости от специализации) участники программы будут учиться очно на кафедрах УГМУ, в Екатеринбурге. Аналогичная программа уже два года действует в сотрудничестве с Наманганским государственным университетом, а с 2021 года – в сотрудничестве с Ошским государственным университетом. Подготовка осуществляется по трем специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В настоящее время обучение по сетевым программам проходят более 200 студентов.

По завершении обучения выпускники получат дипломы УГМУ и университета-партнера, которые позволят им работать как в России, так и в своей родной стране. «В нашем университете учится более 900 студентов из 42 стран мира, включая Таджикистан. Программа двух дипломов позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов для тех стран, где нет профильных университетов и факультетов или где набор на медицинские специальности сильно ограничен. Такая практика поможет кратно увеличить число врачей-выпускников вуза в Республике, а также укрепит гуманитарные связи между нашими странами», – отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Екатеринбург, Марина Иванова

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