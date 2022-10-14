Свердловчане стали чаще болеть вирусными кишечными инфекциями

В Свердловской области с начала года зарегистрирована 21 тысяча случаев острых кишечных инфекций. В общем числе бактериальных стало в 1,7 раза меньше, а вирусных – на 13% больше, чем в среднем в прошлые годы.

Для профилактики распространения вирусов санитарные врачи ежегодно проводят обследование для сотрудников образовательных учреждений (работников пищеблоков, воспитателей и нянечек). В этом году выявили 460 носителей ротавирусов и норавирусов.

«Все они были временно отстранены от работы, прошли лечение и вернулись в детские коллективы здоровыми. Таким образом, благодаря своевременному профилактическому мероприятию в регионе удалось предотвратить около 460 случаев групповой заболеваемости кишечными инфекциями», – сообщили в пресс-службе управления

Добавим, что сезон активной передачи рота- и норавирусов стартует зимой и продлится до весны. В это время санврачи советуют избегать посещения с детьми многолюдных мест (это торговые центры, игровые комнаты, кинотеатры, общественных транспорт). Также нужно соблюдать меры профилактики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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