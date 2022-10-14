«Крупные предприятия отказываются от коропоративов, небольшие тянут с решением»: директор event-агентства о ситуации на рынке

В последние недели крупные предприятия, в том числе градообразующие, стали отказываться от новогодних корпоративов, либо берут паузу до ноября. Компании поменьше готовы устроить праздник для своих сотрудников, но без приглашенных звезд, силами коллектива. О таких тенденциях рынка event-индустрии рассказал «Новому Дню» директор Emotion Marketing Group Premyer Алексей Краснобаев.

«Отмены заказов есть, не скрою. Как правило, со стороны крупных компаний, системообразующих и градообразующих. Часть отменили окончательно, часть поставили решение на паузу до ноября, будут следить за ситуацией, – рассказал Алексей. – Компании поменьше пока окончательно не отказываются от корпоративов, но и быстрых решений не принимают. Паники у меня нет. Понятно, что в текущей ситуации переживают абсолютно все. Все находятся в ситуации непонимания: что будет дальше? Но пандемию мы прошли, и я пока некоторый позитив сохраняю».

Запросы у компаний, которые все-таки планируют отмечать Новый год, стали несколько скромнее. Как говорит Алексей Краснобаев, сейчас не принято уже звать приглашенных звезд. Стараются привлекать к организации самих сотрудников.

«Раньше тратили безумные деньги на условно Лободу. Сейчас люди стараются больше уйти в творчество. Помните, раньше были капустники? Вот в этом ключе тенденция развивается. Просят привлекать людей, задействовать их смекалку. На мой взгляд, это хорошо, потому что объединяет коллектив, – говорит директор Emotion Marketing Group Premyer. – Я понимаю, что все происходящее сейчас печально. Но даже если вспоминать времена Великой Отечественной войны, там были агитбригады, которые ездили и поднимали боевой дух. И сегодня важно поддерживать такой дух не только у непосредственно [участников спецоперации], но и у тех, кто их в тылу прикрывает: занят производством необходимых для военнослужащих вещей и так далее».

Ведущие праздников, с которыми пообщался «Новый День», отмечают, что после объявления частичной мобилизации 21 сентября наступило затишье. «На Новый год есть заявки, но есть уже и те, кто отменили празднование. Активность резко после начала мобилизации, как мне видится, упала», – прокомментировал ведущий Александр Тарасов.

Напомним, социологический опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал: каждый второй россиянин (52%) поддерживает инициативы по отмене празднования Нового года ради финансовой поддержки мобилизованных.

«4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы (и это чуть больше, чем в прошлом году): 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% – другие варианты празднования», – сообщили авторы опроса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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