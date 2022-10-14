На Среднем Урале от клещевого энцефалита погибли три человека

В Свердловской области в этом году от клещевого энцефалита скончались три человека. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, все они не были привиты.

Двое из погибших слишком поздно обратились за медицинской помощью. Также у двух человек были серьезные сопутствующие заболевания. В целом, по словам санврача, в этом году клещи были активнее в 1,4 раза – она это связала с погодными условиями и продолжительным грибным сезоном.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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