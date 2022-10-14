Замминистра здравоохранения: вакцину «Спутник» можно вводить через нос

Назальной вакцины от коронавируса в Свердловской области пока нет, но обычный «Спутник» тоже можно вводить через нос при помощи специальных насадок, – заявила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

«Интерназальная вакцина пока находится в наработке на производственной площадке. Но привычный «Спутник» можно вводить интерназально, нужны только специальные насадки. Мы организовали их закуп. Как только они появятся, раздадим в больницы. Надеемся, что таким способом удастся привить больше людей, особенно категории 65+», – отметила заместитель министра на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Она добавила, что сейчас с коронавирусом госпитализируют в основном пожилых людей, и большинство из них не привиты.

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область еще летом направляла в федеральный оперштаб заявку на поставку назальной вакцины от коронавируса. Но сроков ее поступления до сих пор нет. Назальная вакцина от коронавируса в гражданский оборот вышла еще в апреле 2022 года. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на тот момент говорил, что вакцина прошла контроль качества, состав у нее как у «Спутника V». Однако россиянам она недоступна из-за отсутствия одноразовых насадок для введения. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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