В Свердловской области от коронавируса привито более 70 % населения

В Свердловской области актуальную вакцину от коронавируса имеют 92 % взрослого населения, а всего вакцинировано 72 % населения. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. По ее словам, это хороший показатель, особенно в сравнении с показателями по России в целом.

Она призвала свердловчан отвести в поликлинику своих пожилых родственников – они слабо охвачены вакцинацией, но именно они чаще всего попадают в больницу с осложнениями. Как отметила Ютяева, в регионе открыты медкабинеты, где можно сразу поставить две вакцины – от коронавируса и гриппа. Это разрешено делать в один день. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева отметила, что в начале осени был традиционный подъем ОРВИ, связанный с тем, что дети пошли в школы, но он уже пошел на спад. «[Заболеваемость коронавирусом] имеет волнообразное течение, а вот как часто будут подъемы и насколько велика их амплитуда – зависит от множества обстоятельств. Определяющие два: появление новых штаммов и соблюдение нами противоэпидемических мероприятий», – добавила замглавы регионального Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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