Елки военные. Как праздновали Новый год во время Великой Отечественной (ФОТО)

В России широко обсуждается отмена новогодних праздничных мероприятий ради помощи мобилизованным. Некоторые регионы уже отказались от традиционных торжеств. В Санкт-Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади, в Екатеринбурге решили не проводить праздничный прием главы города, в Ростове-на-Дону, Воронеже, Брянске и Краснодаре отказались от фейерверков и новогодних шоу, в Калуге – от концертов с приглашенными звездами, в Белгороде – от закупки новых новогодних украшений для улиц города.«Новый День» вспоминает, как праздновали Новый год в другой период, когда в последний раз объявлялась мобилизация – в годы Великой Отечественной.

Дисклеймер

С 1918 по 1935 годы в Советском Союзе Новый год не праздновали официально – власти было важно убрать буржуазный пережиток, а потом отменили и Рождество, и Новый год. Традиции, конечно, никуда не ушли, встречали праздники в семьях, но с 1936 года Новый год реабилитировали, возобновив массовые гуляния на площадях с украшением елок, базарами, а потом и ледовыми городками. Так что к началу войны люди, соскучившиеся по празднику, взяли в привычку встречать Новый год. И даже в конце тяжелого для страны и фронта 1941 года его решили не отменять.

Вот что писала газета «Уральский рабочий» 1 января 1942 года. «Улицы Свердловска в особенном оживлении в этот вечер, последний вечер 1941 года. Многие несут новогодние елки, свертки с покупками. Люди спешат на балы, вечера, праздничные спектакли. Много народа в ювелирных магазинах. Здесь покупают подарки – броши и кольца с прозрачными уральскими камнями, красновато-рубиновые звездочки. Наступает новый, 1942 год, – год, который будет победоносным, во время которого доблестная Красная Армия очистит нашу страну от вражеских полчищ, добьет фашистскую гадину», – писала газета.

«Праздничные, богато украшенные зеленые елки, оживленные бал-маскарады… Так встретили новый год трудящиеся городов, поселков и сел нашей области». Например, в Ирбите 31 декабря 1941 года больше полутора тысяч человек пришли в городской театр, где посмотрели спектакль передвижного колхозного театра, концерт и кино, а затем уже непосредственно встречали Новый год.

«Бодро и радостно приветствуя новый год – год побед, уральцы ни на минуту не забывали о главном – помощи фронту, о готовности к боям. Прекрасную встречу нового года организовали нижнетагильцы. 1 января здесь состоялась военизированная эстафета. В программе ее были переходы в противогазах, на лыжах, преодоление препятствий… Не только весельем, но и упорным, дружным, горячим трудом отмечают советские патриоты – кузнецы оружия – рождение первого года», – писал «Уральский рабочий».

В горняцком клубе Турьинских рудников на праздничный вечер пришли 600 человек. О том, что делали на вечеринке, газета не сообщает, но пишет, что люди собрали за вечер 20 тысяч рублей, которые передали «в фонд обороны родины». Действительно, праздновали своеобразно – с поправкой на военное время. Например, в Свердловске горком издал приказ в середине декабря, по которому трудовые коллективы должны были участвовать в соцсоревновании – кто отправит больше новогодних посылок на фронт. В списке были теплая одежда и обувь, нательное белье, сладости, алкоголь.

Празднования в более-менее привычном виде сохранялись только для детей и подростков. В детских домах, детских садах, школах и техникумах «были организованы елки с играми и танцами». Причем не только в областном центре, а практически повсеместно. Давали и представления в Театре музкомедии в Свердловске, но уже за деньги – входной билет стоил 11 рублей (для сравнения, килограмм картошки стоил около 50 рублей, муки – около 150 рублей).

Конечно, на главных площадях наряжали новогодние деревья. Как уточняет завотделом публикации и использования документов Государственного архива Свердловской области Ольга Никоян, сначала это делали уличные комитеты, состоявшие в то время, в основном, из тех, кто еще не был мобилизован, то есть женщин, часто домохозяек и пожилых. После ответственность за украшение как соцнагрузка переходила к цехам заводов. «7 часов вечера. Яркими, разноцветными огнями сияет огромная, богато украшенная елка, красавица уральских лесов, на площади 1905 года, отбрасывая лучи на радостные детские лица. Секретарь обкома комсомола тов. Зельц, участник отечественной войны тов. Галушко и другие приветствуют с трибуны детвору. Затем начинается гулянье… Нарядно одетые свердловчане заполняют залы Филармонии, Театра музкомедии, клубов, институтов. Они веселятся, но ни на минуту не забывают о своих земляках-уральцах, беззаветно сражающихся на фронтах за славу и честь своей любимой родины», – пишет «УР».

Новый, 1943 год страна встречала уже в более приподнятом настроении – ситуация на фронте изменилась в лучшую для СССР сторону. «Бодростью и радостным волнением наполнены сегодня наши сердца. На берегах Дона и в Кавказских горах, на Центральном фронте и у стен легендарного Сталинграда грохочут победные бои. Красная Армия наступает, оглушительные удары обрушивает она на голову проклятого врага. Близится час победы», – гласит передовица «Уральского рабочего» от 31 декабря 1942 года.

Следующий выпуск повествует о праздновании на Площади 1905 года – с елкой и фейерверками. В центре собралось больше тысячи человек – молодые рабочие, стахановцы, курсанты, студенты, школьники. «Многие из собравшихся в этом году отличатся в боях с врагами, научатся обрабатывать новые детали боевых машин, внесут важные рационализаторские предложения, освоят новые оборонные специальности, славно поработают на полях колхозов и совхозов...», – пишет «УР».

Много корреспонденций при этом посвящены и тому, как взрослые отмечают Новый год ударным трудом сверх плана во благо фронта и всей страны. Газета в выпуске от 5 января 1943 года на передовице публикует новогодние клятвы трудовых коллективов, которые обязуются снизить себестоимость продукции и увеличить ее выпуск, пополнять сверхплановые счета, покупать детали для Красной Армии. На второй полосе рассказывается о достижениях колхозников из Белоярки и Нижних Серег, которые отправили уже в первые дни нового года красные обозы с зерном на заготпункты.

Совсем другой тон у публикации о елке профсоюзов в Свердловском театре юного зрителя. По сюжету утренника, маленький Ваня и медведь вербуют ребят в партизанский отряд Деда Мороза, который предстает «в белом костюме с пулеметными лентами». Его противники – волк, лиса и фриц, которые сначала хотят разграбить елку, а после крадут Снегурочку, которую спасают партизаны. «Старшие ребята с увлечением проводили время в военной комнате: поднимались на фанерный капитанский мостик корабля, лазали на макет танка, надевали противогазы, рассматривали пулемет и миномет, слушали объяснения лейтенанта… Юные зрители искренние радовались поимке фрица, лисы и волка, горячо приветствовали спасенную Снегурочку и прибывшего со своим отрядом после разгрома немцев капитана Иванова, отца партизана Вани», – пишет автор корреспонденции.

С еще большим оптимизмом встречают новый, 1944 год. Даже елка на площади 1905 года украшена затейливее прежнего, на ней гирлянды, а рядом скульптура Деда Мороза и ракеты со звездами. Праздничные мероприятия проводятся уже и для молодежи, а не только для детей. Корреспондент «УР» отдельно подчеркивает, что в зале – много юношей, а не только девушек: «К ярко освещенному Дворцу пионеров вчера спешили старшеклассники свердловских школ. Здесь состоялся новогодний молодежный бал-карнавал. Вокруг огромной, сверкающей разноцветными огнями елки по гладкому паркету плавно скользили танцующие пары. Тут был и лукавый, щеголеватый д'Артаньян, и шахматный конь, и таинственный человек-невидимка, и много традиционных боярышень, цыганок, украинок, грузинок, китаянок. В прорезах полумасок сверкали веселые глаза... Ведь интересно вдруг из обычного школьника такого-то класса, как сказано в ученическом билете, превратиться в испанца или жеманную маркизу, лихого мексиканца! В отличие от прошлых лет, на балу было много мальчиков и юношей в костюмах и масках… Объявляется смотр лучших костюмов. В зал входит новая группа – кислый понурый фриц в сопровождении красноармейца. На линялой шинели немца надпись: «Из-под Житомира». Его появление вызывает шутки, смех, привлекает внимание молодежи. Этой маске, за которой скрывался Борис Шнейдер присуждена первая премия».

Балы, концерты и елки проходят и в Нижнем Тагиле, и в Каменске-Уральском, и в других городах Свердловской области.

Победный 1945 год на Урале ждут – даже анонсирующие заметки в «Уральском рабочем» выходят за несколько дней до праздника, а на первоянварской передовице газеты висит растяжка «С новым годом, товарищи». Первые полосы газет декабря 1944-го и января 1945-го заполнены отчетами о работе сверх плана, вкладами в сталинский фонд победы и другими достижениями тыла на помощь фронту, вторые – корреспонденциями о праздновании Нового года. На главной площади Свердловска не просто установили елку, но и сделали горки и даже ледовые фигуры. «Сверкая яркими огнями, на Площади 1905 года возвышается огромная уральская ель. На вершине ее – звезда. В темной хвое посредине выделяется надпись из электрических лампочек: «Слава Сталину!». Тысячи детей Свердловска побывали вчера здесь, на «самой большой елке в городе». Они рассматривали Дедов Морозов, рисунки к крыловским басням, установленные у ее подножия; катались с гор, – пишет «Уральский рабочий». – Наибольший успех имел, конечно, фейерверк. Стремительно взвивались в темное небо красивые ракеты. Они рассыпались множеством разноцветных искр. Все это напоминало о победных салютах, звучавших в Свердловске в День артиллерии, и придавало гулянью особую атмосферу праздничности».

Празднуют уже и рабочие – например, в Алапаевске металлургический завод организует мероприятия в своем клубе. «В программе вечера – выступление художественной самодеятельности, игры, танцы. 1 января в клубе будет елка для детей Вечером состоится слет стахановцев, посвященный подписанию отчета уральцев товарищу Сталину. Студенты геологоразведчики организуют в своем клубе маскарад», – сообщает издание.

Редакция «Нового Дня» благодарит Государственный архив Свердловской области, его директора Анастасию Константинову и заведующую отделом публикации и использования документов ГАСО Ольгу Никоян за помощь в подготовке материала.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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